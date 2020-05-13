İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Osman Artan, Şehzade Korkut Cami'ni inceledi

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Alaaddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Şehzade Korkut Cami’nin inşaatı devam ederken, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı camide incelemelerde bulundu.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Alaaddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Şehzade Korkut Cami'nin inşaatı devam ederken, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı camide incelemelerde bulundu.


İncelemelerde, Alaaddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı Erol Memioğlu'da hazır bulundu. Müftü Artan, cami ve gençlik merkezi inşaatlarıyla ilgili İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'dan teknik bilgiler aldı. Yazıcı, cami inşaatının 3 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.