Mühendis adayları raylı sistem projesini inceledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi, Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün inceleme konusu oldu. Mühendis adayları, düzenledikleri teknik gezi ile proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 25 kilometrelik Varsak- Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri, 3. Etap Raylı Sistem'in şantiyesine teknik gezi düzenledi. Öğrenciler gezi kapsamında şantiye alanında, 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin teknik özellikleri ve proje hakkında bilgiler edindi.

7 kilometre ray döşendi

Yaklaşık 30 öğrencinin katılımıyla düzenlenen teknik gezide, Hat İşleri İmalat Şefi Tayfun Toprak öğrencilere proje ile bilgi verdi. Öğrencilere projenin teknik bilgileri ve bazı uygulamaları gösterildi. Toprak öğrencilere yapılan hattın çeşitlerini, sınıflarını ve imalat aşamasını anlattı. 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde şu ana kadar 7 kilometrenin üstünde ray imalatının tamamlandığını kaydeden Toprak, çalışmaların gecede devam ettiğini belirtti.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sevil Köfteci, teknik gezinin öğrenciler için çok faydalı olduğuna ifade ederek, “Raylı sistem hattını, projesini, aşamalarını teknik olarak inceledik. Öğrencilerimiz inşaat imalatlarıyla ilgili aşamaları, rayların dengelenmesi gibi teknik imalatları gördüler. Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz” diye konuştu.