Muhittin Böcek ‘En çok beğenilen belediye başkanı' seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Avrasya Şirketi'nin yaptırdığı ankette yüzde 63. 8 oy oranı ile Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı olarak ilk sırada yer aldı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı, Eylül ayı anket sonuçlarına göre 30 Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ankette vatandaşlara ‘Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?' ve ‘Belediye başkanınızın yaptığı icraatları beğeniyor musunuz' sorusu yöneltildi.

Antalya Büyükşehir belediye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Anket sonucuna göre, en çok beğenilen belediye başkanı yüzde 63.8 oy oranı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olduğu bildirildi. Halen hastanede Korona virüs tedavisi devam eden Başkan Böcek, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı.