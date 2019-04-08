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Muhittin Böcek ve Semih Esen mazbatasını aldı

CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ve yine CHP’den Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Semih Esen mazbatalarını aldı.

CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ve yine CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Semih Esen mazbatalarını aldı.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Güray Berkay'ın elinden mazbatasını aldı. Böcek, mazbatasını havaya kaldırarak kendisine büyük ilgi gösteren kalabalığı selamladı.


CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Semih Esen de mazbatasını Konyaaltı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sami Yalçın'dan aldı.


Ardından Konyaaltı Belediyesi Meclis üyelerine mazbataları verildi.

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