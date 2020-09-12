Muhittin Böçek'in son PCR testi negatif çıktı

Korona virüs sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yapılan son PCR testi negatif çıktı.

Korona virüs sebebiyle 27 gündür Antalya'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yapılan son testi negatif çıktı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başkanın kliniğinin sabit olduğu, yoğun bakın ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve son kontrol PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.