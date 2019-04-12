Mührünü çantasında taşıyan seyyar muhtar

Antalya'nın Gürsu Mahallesi'nde muhtarlığı kazanan Özlem Saday, eski muhtarın mülkün kendisine ait olduğunu söylemesi nedeniyle muhtarevine giremedi. Dün göreve başlayan Saday, giremediği muhtarlık binasının önünde çantasında taşıdığı mührü ve belgeleriyle çalışmaya devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahalle muhtarlığını kazanan Özlem Saday, mazbatasını aldıktan sonra muhtarevi olduğunu söylediği binaya giderek görevinin başına geçmek istedi. Ancak mevcut binanın kendi mülkü olduğunu iddia eden eski muhtar Esma Yıldız tarafından anahtar kendisine verilmedi. Görevinin başına dün geçen Saday, durumu yetkili mercilere bildirerek, çalışmalarına başladı.

Giremediği muhtarlık binasının camına ismini ve numarasını yazarak asan Saday, dünden beri muhtarlık önünde bekleyerek, mührünü ve gerekli belgeleri çantasında taşıyor. Aynı zamanda Saday, postalardan gelen belgeleri vatandaşlara ulaştırıyor.

Açık ara oyla muhtar olduğunu belirten Saday, mahallelinin kendisini tercih ettiğini söyledi. Saday, "Vatandaşlara elimizden gelen gayreti göstereceğiz, çalışacağız" dedi.

"İlgili kurumlar meseleyi çözecektir"

Muhtarlığa giremediğini ifade eden Saday, "Esma Muhtar pencereleri, kapıları kendisinin yaptırdığını ve doğal olarak mülkü olduğunu söyledi, bizi içeriye almadı. Biz de olayı orada bıraktık. Zorlamanın bir anlamı yoktu. İlgili kurumlar meseleyi çözecektir. Özellikle burası olsun diye bir talebimiz yok. Biz yıllardır mahalleli olarak burayı muhtarlık biliyoruz ve işlerimizi burada hallediyoruz. Eğer değilse bile yine belediyemiz bize uygun yeri göstereceklerdir. Sadece bugün ve bu süreç boyunca işlerimizi buradan hallediyoruz" diye konuştu.

Mührünü çantasında taşıyor

Mührünü ve gerekli belgeleri çantasında taşıdığını dile getiren Saday şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda hakikaten çalışmak çok keyifli. Keyif aldığım için aday olmuştum. Şartlar ne olursa olsun devam edeceğim. Çantamda mührüm, kalemim, postacılardan gelen evraklar var. Burada teslim alıyorum ve komşularıma hızlı şekilde teslim etmek için çalışıyorum. Bu tebligatlardan dolayı ya da meselelerden dolayı onların mağdur olmasını istemiyorum. Dün bu işe başladım. Vatandaşların postalarını alıyorum ve onlara iletiyorum."

Gürsu Mahallesi'nin kendisine gösterdiği sevginin karşılığını alacağına işaret eden Özlem Saday, amaçlarının hizmet olduğunu ve bunun için de var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.