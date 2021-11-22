Muhtarlar Futbol Turnuvası'nda yarı final rakipleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Muhtarlar Futbol Turnuvası'nda Korkuteli, Muratpaşa, Kepez ve Manavgat takımları yarı finale yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ile muhtarlar arasındaki kaynaşmayı ve iletişimi güçlendirmek adına düzenlenen Muhtarlar Futbol Turnuvası'nda zorlu çeyrek final maçları sonucu yarı finalistler belirlendi. Eleme sistemi ile gerçekleşen çeyrek final maçlarında Muratpaşa, Elmalı'yı, Kepez, Alanya'yı, Manavgat, Kumluca'yı, Korkuteli, Gazipaşa'yı mağlup ederek ismini bir üst tura yazdırdı.

“Manavgatlı muhtarlara fidan”

Turnuvada, Kumluca Muhtarlar Futbol Takımı anlamlı bir davranış sergiledi. Kumlucalı muhtarlar, rakipleri olan Manavgatlı muhtarlara maç öncesinde yangında yok olan ormanların tekrar yeşermesine dikkat çekmek adına çam fidanı hediye etti. Lara ASAT Su Arıtma Tesisi Futbol Sahası'nda gerçekleşen Muhtarlar Futbol Turnuvası'nın 24 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek yarı finalinde Korkuteli, Muratpaşa ile Kepez ise Manavgat muhtarlar karşılaşacak.

“Maç programı 24 Kasım Çarşamba”

24 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar şu şekilde, “Kepez - Manavgat 14.30, Korkuteli - Muratpaşa 16.00”