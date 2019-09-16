İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Aksu ilçesinde bulunan mahalle muhtarları ile toplantı düzenlendi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğütarafından uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelenin tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için toplumun her kesiminin birlikte hareket etmesi, dayanışma ve işbirliği içerisinde mücadeleye katkı sağlaması amacıyla mahallelerin nabzını tutan, vatandaşla en yakın seviyede diyalog kurabilen kamu görevlileri olan muhtarlarla bilgi paylaşımı sağlamak ve etkili bir diyalog kurmak adına Aksu İlçesine bağlı 26 mahalle muhtarının katılımı ile karşılıklı işbirliği toplantıları gerçekleştirildi.


Antalya'da bulunan diğer ilçelerde de uyuşturucu ile mücadele alanında muhtarlarla işbirliği toplantılarına devam edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.