Muhtarların yeni başkanı Osman Küçükkarasucu oldu

Belediye düğün salonunda gerçekleşen Kapalı Zarf Usulü seçime Kızılcadağ Mahalle Muhtarı Ramazan Önder ile Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçükkarasucu aday oldu. Seçimi 45 Oy olan Osman Küçükkarasucu Korkuteli Muhtarlar derneğinin yeni başkanı oldu.

Muhtaralar derneği seçimine 54 mahalle muhtarı katıldı. Genel Kurul Toplantısına Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı. Yoklama, saygı duruşu ve divan üyelerinin seçilmesinin ardından konuşan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz; “Demokrasinin temel taşı muhtarlarımız yeniden ve ilk kez seçildiğiniz görevleriniz hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle Korkutelili Muhtarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bazı yerlerde ilk genel kurullarda çoğunluk sağlanamıyor. İlk Toplantıda çoğunluğu sağlamanız görevinizi ciddiye aldığınızı gösteriyor. Ben de buradan seçilen tüm muhtarlarımızı federasyonumuza üye olmaya davet ediyorum.” dedi. 54 muhtarın geçerli oy kullandığı kapalı zarf usulü ile yapılan seçimde 49 oy alan Kiremitli Mahallesi Muhtarı Osman Küçükkarasucu Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkalığına seçildi. Diğer aday Ramazan Önder 9 oy aldı.

Muhtarlar derneği başkanlığına seçilen Kiremitli Mahallesi Muhtarı Osman Küçükkarasucu, teşekkür konuşması yaparak, kendisini destekleyen ve desteklemeyen tüm mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Kiremitli Mahallesi Muhtarı Osman Küçükkarasucu başkanlığındaki Muhtarlar derneği yönetimi şu isimlerden oluştu Esenyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Kubuz, Yukarıkaraman Mhalle Muhtarı Feridun Bahşi, Duraliler Mahalle Muhtarı Ramazan Yaylalı, Kargın Mahalle Muhtarı Ramazan Kara, Leylek muhtarı Mehmet Akyüz, Dereköy Muhtarı Taner Yaşa