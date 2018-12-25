Muratpaşa 2019 için ışıklandırıldı

Yaklaşan yeni yıl öncesi Muratpaşa Belediyesi, Erdal İnönü Kent Parkı'nı ve Muratpaşa Kent Meydanı'nı kırmızı beyaz LED'lerle ışıklandırdı.

Muratpaşa'da yeni yıl heyecanı Kent Meydanı'nda hafta sonu açılan Yeni Yıl Çarşısı'yla erken yaşanmaya başlanırken, falez kıyı bandında yer alan kent parkını da kırmızı beyazlı ışıklarla süsledi. Erdal İnönü kent parklarında ağaçlar LED ışıklarla kaplanırken Muratpaşa Belediyesi hizmet binası ve Kent Meydanı da LED'lerle donatıldı. Şehrin takımı Antalyaspor'un renkleriyle yapılan yıl başı ışıklandırmasıyla akşam saatlerinde parklar ve kent meydanı bambaşka bir görünüme büründü.