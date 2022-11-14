Muratpaşa, 2033 Sokak'ta yenileme çalışması

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın iki ana ulaşım aksı Bülent Ecevit ve Barınaklar bulvarlarını birbirine bağlayan Çağlayan Mahallesi 2033 Sokak'ta yenileme çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. 8 yıl içinde 400 kilometreden uzun cadde ve sokağI baştan sona yenileyen Muratpaşa Belediyesi, yeni haftada Çağlayan Mahallesi'nden iş başı yaptı. Kentin ana ulaşım akslarından ve birbirine paralel uzanan Bülent Ecevit Bulvarı ve Barınaklar Bulvarı'nı bağlayan 2033 sokakta fen işleri müdürlüğü ekipleri, eski asfaltın sökümüne başladı. Çalışmaların bu hafta tamamlanması hedeflenirken iki bulvarı birbirine bağlayan sokakta taşıt trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyarıda bulundu.