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Muratpaşa, 3 plaj için yetki istedi

Muratpaşa Belediyesi, Bambus, Hamit Bey ve Adalar plajlarında düzenleme ve uygulama çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yetki ve izin talebinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, Bambus, Hamit Bey ve Adalar plajlarında düzenleme ve uygulama çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetki ve izin talebinde bulundu. Muratpaşa Belediyesi'nin, ilgili yazısında, falez sahil bandında daha önce yaptığı düzenlemelerle Antalya'nın 5 mavi bayraklı plaj kazandığı hatırlatıldı.


Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç nokta Bababurnu'ndan Atatürk'ün “Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş'a uzanan falez bandında bulunan 5 plajında ‘yeni normali' oluşturmak için çalışmalara başlarken, 3 plajda daha düzenleme yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu.


Muratpaşa Belediyesi, Karaalioğlu Parkı'nda bulunan ve Mermerli ile Kaleiçi'nin iki plajından biri olan Adalar, Gençlik Mahallesi'nde bulunan Hamit Bey ve Muratpaşa Belediyesi'nin Erenkuş Falez Plajı'na komşu Bambus plajlarında düzenleme ve uygulama çalışması için yetki ve izin talebinde bulunuldu.


Özellikle, Muratpaşa Belediyesi'nin 40 metre yükseklikten iş makinelerini indirerek plajdaki kaçak uygulamalarını önüne geçtiği Bambus Plajı'nda düzenleme için bölge halkının talebi olduğu belirtilen yazıda, kamu yararı gözetilerek kıyı kullanımının iyileştirilmesi elzem haline geldiğinin altı çizildi. Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yaptığı düzenlemeler sonucunda Antalya'nın mavi bayraklı plajlar kazandığına da dikkat çekilirken, yapılacak çalışmalarda daha önceki çalışmalarda olduğu gibi, falez kıyı oluşumuna en ufak bir zarar verilmeyeceğinin altını çizildi.

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