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Muratpaşa, 4 yılda 4 bine yakın çöp konteynırı üretti

Muratpaşa Belediyesi 4 yıl içinde 3 bin 710 çöp konteynerini yeraltına aldı.

Sistem 49 mahallede bin 33 noktada uygulandı.


Üretimi Muratpaşa Belediyesi atölyelerinde gerçekleştirilen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Patent ve Faydalı Model' belgesine sahip sistem, 1 Ocak 2015'ten itibaren Muratpaşa'yı kapsayan bir proje kapsamında mahallelere monte edilmeye başlandı.


Proje öncesi sadece 123 konteynerin yeraltında bulunduğu ilçede, 4 yılda yeraltına alınan konteyner sayısı 3 bin 710'a ulaştı. Proje, Kaleiçi mahalleleri Barbaros, Kılıçaslan, Selçuk ve Tuzcular'la birlikte fiziki şartları uygun olmayan Haşim İşcan ve imar problemi bulunan Tarım ve Yeşilova hariç ilçenin tüm mahallerine yayıldı. 49 mahallede bin 33 noktada yer alan yeraltı çöp konteynerlerinin 2015 öncesi hariç tamamı Muratpaşa Belediyesi'nce üretildi.

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