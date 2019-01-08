Muratpaşa afişleri tahrip edildi

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki bilgilendirme panoları ile Kırcami bölgesine asılan ve ‘Kırcami İmar Planı'na dair afişlerin bazıları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Ermenek Mahallesi'nin tapu sorununun çözüm sürecini anlatan bilgilendirme panolarının üzeri boyanırken, Kırcami İmar Planı hakkındaki kutlama mesajını içeren afişler yırtılıp, üzeri sper boyayla kapatıldı. Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada saldırıda bulunan kişi ve kişilerin belirlenmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerini yapılması için Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bu tür çirkinliklere müsaade etmeyeceklerini ve malum çevrelerce oluşturulmak istenen tahriklere kapılmayacaklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İç dünyalarındaki karanlık ve çirkinlikleri, kutlama ve bilgilendirme araçlarımıza saldırarak dışa vuranların oyununa gelmeyeceğiz. Kendi çirkinlikleri ve kinleri içinde boğulacaklar. Biz, Muratpaşa'mızda, 5 yıldır yaşatılması için geceli gündüzlü çalıştığımız barış ikliminin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.