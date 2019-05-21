Muratpaşa Anadolu Lisesi'nden gençlik festivali

Muratpaşa Anadolu Lisesi, 1919 yılında Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemizin 100. yılında Gençlik Festivali düzenledi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından okunan şiirler ve yapılan konuşmalarla başlayan festivale Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin cevabı okunarak başlandı.

Okul bando takımının Bayındır ve Soğuksu mahallelerinde yürüyüş yaparak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlaması ile devam eden festival, yarışmalar, eğlenceli oyunlar, okul müzik gruplarının dinletileri ve danslarla devam etti. Futbolda penaltı atışı, hentbolda 7 metre atışı, basketbolda 3 sayı yarışması, halat çekme, bilek güreşi, mas güreşi, sumo güreşi, matrak ve sokak basketbolu branşlarında yapılan yarışmalar bir hayli eğlenceli geçti. Birinci olanlara anı madalyaları verilirken rodeo, canlı langırt, golf, ok atma, dart ve lastik çekme gibi eğlenceli oyunlar da tüm gençler tarafından oynandı.

"Katkı verenlere teşekkür"

Okul Müdürü Menderes Tur, “Milli mücadelemizin 100. yılında okulumda böyle güzel ve coşkulu bir kutlamanın yapılmasında bizlere katkı sunan Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na, Gençlik Hizmetleri Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne, okul aile birliğimize, programı gerçekleştiren okul kutlama komitesine, görev alan öğrencilerime ve destekleyen tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunarım” dedi.