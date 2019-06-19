Muratpaşa Antika ve İkinci El Eşya Pazarı açıldı

Her pazar günü kurulacak antika ve ikinci el eşya pazarı, koleksiyonerleri, antika meraklılarını ve retro – vintage tutkunlarını bir araya getirecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan, evlerde ve işyerlerinde kullanılmayan ürünlerle birlikte antikaların satışa sunulduğu antika ve ikinci el eşya pazarı açıldı. Kızıltoprak Mahallesi kapalı pazar yerinde kurulan pazarda yıllanmış saatlerden plaklara, madalyalara takılara, siyah – beyaz fotoğraflara eski paralara, tespihlere ve düğmelere rastlamak mümkün.

Yılların birbirine karışıp zamanın anlamını yitirdiği antika ve ikinci el eşya pazarlarının son dönemde hızla yaygınlaştığına dikkat çeken Başkan Uysal, nihayet Antalya'da da böylesi bir pazarının kurulduğunu söyledi. Muratpaşa'da antika ve ikinci el eşya pazarını açılması için özenli bir çalışmayı tamamladıklarının altını çizen Başkan Uysal, pazarda 147 satıcının yer alacağını belirtti. Pazarın antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının, nostalji sevenlerin bir araya geleceği bir buluşma noktası da olacağını kaydeden Başkan Uysal, “Antika ve ikinci el eşya pazarı, aynı zamanda turistlerin de büyük bir merakla gezdiği bir yer haline getireceğiz” dedi.