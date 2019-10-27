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Muratpaşa bayraklarla donatıldı

Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Antalya’nın yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi’ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 96'ncı yılının kutlanacağı salı günü öncesi Muratpaşa Belediyesi, caddedeki apartmanları dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Yaklaşık 2 kilometrelik caddenin yaya trafiğinin yoğun olduğu bölümünde yapılan çalışma, Antalyalıların beğenisini kazandı.


Muratpaşa Belediyesi, aynı hatta bulunan ana hizmet binasının dört bir yanını da Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla donattı.

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