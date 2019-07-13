Muratpaşa Belediye Meclisi Kırcami için olağanüstü toplandı

Şehir Plancıları Odası'nın Kırcami bölgesi imar planlarının iptali istemiyle açtığı ve Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde devam eden davaya sunulan bilirkişi raporu uyarınca hazırlanan revizyon planının görüşüldüğü meclis için bölgeden mahalle muhtarlarının yanı sıra Kırcami sakinleri de erken saatlerde belediyeye geldi.

Oy birliğiyle kabul edildi

Başkan Uysal'ın çağrısıyla Cumartesi saat 10.00'da açılan mecliste söz konusu imar plan revizyonu önce meclis imar komisyonuna sevk edildi. Komisyon toplantısı için meclise ara verildi. Komisyonda yer alan meclis üyeleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından meclis yeniden açıldı. Yapılan oylamada Kırcami bölgesinin bin ölçekli imar plan revizyonu oy birliğiyle kabul edildi.

Bu yolun yolcusuyuz

Meclis üyelerine gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür eden Başkan Uysal, Kırcami planını hiçbir zaman bir oy konusu yapmadıklarını söyledi. “Bizim için şehrimizin bir önemli sorunun çözümüyle ilgili bir konudur” diyen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Hiç vakit kaybetmeyeceğiz, üzerine gideceğiz. Maksimum gayreti sarf edeceğiz. Geçmişte hatırlarsınız, Cuma günü saat 18.30'da meclis topladığımız oldu. Bugünde yine bir tatil gününde meclis topluyoruz. Bu arada belli bir siyasi parti çevresinden Toprak Koruma Kurulu'nun kararının iptal edildiği, aslında seçimden önce iptal edildiği gibi sözler yayılıyor. Biz tabi buna bakmıyoruz. Bizim için herhangi bir olumsuz karar gelene karar planlarımız plandır. Biz 5 yıldır bu iş için mücadele ediyoruz. Her hangi bir güçlükle karşılaştığımız zaman da onu yenmek için mücadele ederiz. Biz bu yolun yolcusuyuz. Bir dakika kaybetmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz.”

Vatandaş görüyor

Muratpaşa Belediye Meclisi'nin bugün aldığı kararın parselasyon bazında bir değişikliğe neden olmadığını, zayiat durumunu aynen koruduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Ağalar, beyler, ‘Toprak Koruma Kurulu kararı iptal edildi. Zaten seçimden önce iptal edildiydi' havasındalar. O gelsin onla da mücadele ederiz. Her şey toplumun gözü önünde olup bitiyor. Hiç kimse tiyatro yapamaz. Hiç kimse kafasını kuma gömemez” diye konuştu.

Kimin samimi olduğunu kimin olmadığını vatandaşın gördüğünü belirten Başkan Uysal, “Bir kez daha hayırlı olsun. Gerekirse 20 kere daha bu meclisi tatilde toplarız. Ayrıca bir mahkeme kararı çıkacaksa onun da üstü vardır. Bir başka yönü vardır. Bu toplum burada olduğu, biz burada olduğumuz sürece bu mücadele sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek konuşmasını tamamladı.