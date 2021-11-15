Muratpaşa Belediyesi 5 dönümlük alanda ektiği susamların hasatını yaptı

Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alanda ektiği susamları hasat etti. Taze hasat edilen susam kümüller halinde kurumaya bırakılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya'da kent hayatının merkezi Muratpaşa'da tarımsal üretim çalışmaları geçen yıl nisan ayında Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın girişimleriyle başladı. Covid-19 salgınının neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve tarımsal üretimde devamlılığın önemini vurgulamak için başlayan çalışmalarda ilk olarak mısır ekimi yapıldı.

Tarladan sofraya

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 12 bin 700 kilogram mısır hasatı yaptı. Hasat, mısır unu haline getirilip ilçe sakinleriyle paylaşıldı. Mısırın ardından Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 20 ton ürün elde etti. Buğday da kiloluk paketlerde bulgur olarak ilçe sakinlerine ulaştırıldı. Bununla birlikte, son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil üretimi de başladı. Belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan seralarında, 500 metrelik alanda deneme üretimi sonuç verdi.

Balkon bahçeciliği

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin üretime yönelik çalışmaların parçası olmalarını sağlayacak balkon bahçeciliği projesini de hayata geçirdi. İki etap halinde gerçekleşen projede, 5 bin eve marul, maydanoz, fesleğen ve adaçayıyla birlikte kekik, sarımsak gibi aromatik bitkilerin ekili olduğu saksılar dağıtıldı.

Susam tarımı

Muratpaşa Belediyesi'nin aralıksız devam eden üretim çalışmalarında, yaz mevsimiyle birlikte sırayı susam aldı. Susam ekimi için Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönüm alanda gerekli hazırlıklar yapıldı. Haziranda susam tohumları toprağa serpildi. Titizlikle takip edilen sürecin sonunda susamlar taze olarak toplandı. Demetler halinde toplanan susamlar, kümül denilen özel yığma yöntemiyle kurumaya bırakıldı.

Başkan Uysal, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde kurumaya bırakılan susamların kısa bir süre sonra silkelenerek yuvalarından çıkarılacağını söyledi. Böylece hasadın tamamlanmış olacağını belirten Başkan Uysal, tüm bu çalışmaların ana mesajının “Üretim” olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Üretim yaptığımız noktalar hep şehirleşmiş bölgeler ama mesajımız net. Her yerde hep beraber üretelim. Seralarımızda çiçeklerimizi üretiyoruz, kent mobilyalarımızı üretiyoruz, asfaltımızı üretiyoruz. Muratpaşa Belediyesi olarak üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.