Muratpaşa Belediyesi Bambus Koyu ihalesine katılacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Kasım'da Ankara'da yapılacak olan Bambus Koyu'nun kiralanması ihalesine katılacaklarını açıkladı.

Başkan Uysal, ihaleye belediyenin iştiraki şirket Falez AŞ ile katılacaklarını söyledi. Falez bandında her birinde mavi bayrak dalgalanan 5 plajın bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Giriş ücreti olmayan, halen çayınızı 4 liraya içebildiğiniz plajlar bunlar. Bambus Koyu'nu da mavi bayraklı plaj haline getirebilirdik. Bunun için 6 kez talepte bulunduk ama cevap alamadık. Son yazımıza 'bilgi gelecek' denildi. O bilgi, bu ihale oldu. İhaleye gireceğiz. Kazanmak için imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu doğa harikası koyu korumayı, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti olarak görüyoruz. Buradan falezleri, Beydağlarını seyredip ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demiştir. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun Antalya'mızın bu doğa harikası koyunu kentimize, komşularımıza kazandıracağız. İhaleyi alamasak bile kimsenin ‘İhaleyle aldım' kolaycılığına kaçmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İhale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 8 Kasım'da Ankara'da yapılacak. 3 yıl süreyle geçerli olacak ihalede açık arttırma yıllık KDV hariç 185 bin TL kira bedeli üzerinden başlayacak.