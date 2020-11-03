Muratpaşa Belediyesi çocuklar için İzmir'e kreş ve oyun evi kuruyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, içi balonlar, toplar, hulahoplar, portatif kaydırak ve tahterevalliyle dolu yardım kamyonlarıyla, depremin yaşandığı İzmir'e yaraları sarmak için yola çıktı. Muratpaşa Belediyesi, Bayraklı Şehit Hakan Ünal Parkı'nda bulunan çadır kentte çocuklar için kreş ve oyunevi kuracak.

Muratpaşa Belediyesi, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'de, kurulan çadır kentlerde kalan çocukların elinden tutmak için Antalya'dan yola çıktı. Yorgan, battaniye, dezenfektan, nevresim takımı gibi acil ihtiyaç malzemeleriyle birlikte çocuklar için, içinde balonlar, toplar, hulahoplar, masa ve sandalyeler, portatif kaydırak ve tahterevallinin yer aldığı 2 kamyon dolusu eşya İzmir'e gönderildi.

Ayrıca devam eden hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere mimar ve şehir plancılarının da aralarında bulunduğu çocuk gelişim uzmanı, aşçı ve destek personelden oluşan 20 kişilik ekip de yola çıktı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan ekipleri uğurlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal, şöyle konuştu:

“İhtiyacı tespit ettik ve gerekli hazırlıkları yaptık. İhtiyaç odur ki depremde mağdur olan insanlarımızın çocukları ciddi sıkıntı içinde. Diğer bütün ihtiyaçlar İzmir bölgesinden yerel yönetimler ve genel kamu yönetimi tarafından karşılanıyor. Bir detay var. Çocuklarımızın psikolojik durumu oldukça sıkıntılı durumda. Afet ortamının içindeler. Çadır kentin yanında kreş yapmaya karar verdik. Böylece çocuklarımız depremin neden olduğu psikolojik durumdan uzaklaşabilecekler.”

Başkan Uysal, bunun birlikte kılık kıyafet ve hijyen malzemesi gibi diğer yardım malzemelerini de İzmir'e ulaştıracaklarını söylerken çadır kreş ve oyun evinin Bayraklı'da 158 çadırın yer aldığı Şehit Hakan Ünal Parkı'nda kurulacağını belirtti.