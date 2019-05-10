Muratpaşa Belediyesi iftarda buluştu

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle iftarda bir araya geldi. Eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı iftarda konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da geçmiş 5 yılın iktidarı ve muhalefetiyle tüm süreci paylaşarak dolu dolu, içerikli, Antalya'nın fiziksel ve sosyal hayatına katkı sağlayan bir hizmet dönemi olduğunu söyledi.

Muratpaşa'nın şimdi büyük oranda yenilenmiş bir meclis yapısıyla yeni bir hizmet döneminin başında olduğunu kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Komşularımızın daha mutlu olmaları için, kendilerini daha fazla ifade edecek ortamları sağlayarak daha iyi şartlarda yaşamlarını tesis edecek çalışmaları yine birlikte hayata geçireceğimizden en ufak bir kuşkum yok. Meclis üyelerimiz, başkan yardımlarımız ve müdürlerimiz uyum içinde, komşularımızın mutluluğunu esas alan bir anlayışla ve kamunun çıkarından başka bir çıkar tanımadan projelerimizi birer birer gerçekleştirecektir.”

Başkan Uysal, katılımları dolayısıyla AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerine teşekkürlerini dile getirdi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.