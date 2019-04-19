Muratpaşa Belediyesi kursiyerleri sahne aldı

Muratpaşa Belediyesi kursiyerlerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu'nun ‘Oyunlu Türküler' konseri büyük ilgi gördü. Konserde; canlandırılan kına gecesi, izleyicilerin beğenisini kazandı

Muratpaşa Belediyesi'nin, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açtığı sanat kurslarına devam eden kursiyerlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu ve halk oyunları ekibinin oyunlu konseri büyük ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Canan Kavut yönetiminde; ‘Oyunlu Türküler' konserinde Anadolu'nun dört bir yanından türküler seslendirdi. Koroya, Birol Soyek yönetimindeki halk oyunları ekibi oyunlarıyla eşlik etti. Oyunlu konser dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konserde, Akseki yöresinin türkülerini de seslendiren koroya Akseki'nin Kaşık Ekibi eşlik ederken, Akseki'nin mahalli sanatçılarından Abdullah Gencer de iki türküyle geceye renk kattı. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz; Şef Canan Kavut ve halk oyunları eğitmeni Birol Soyek ve Abdullah Gencer'e teşekkür çiçeği verdi.