Muratpaşa Belediyesi okul servis araçlarını dezenfekte etti

Muratpaşa Belediyesi, pazartesi başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılının kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak için okulların ardından servis araçlarını da dezenfekte etti.

Dezenfekte işlemi için Antalya Servisçiler Odası'na kayıtlı okul servis araçları günün erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine geldi. Ekipler, araçları en ince ayrıntısına kadar dezenfekte etti. Hostesliğin ardından dört yıl önce servis şoförlüğüne başlayan İlkay Şahin, servisinin dezenfekte işlemiyle birlikte sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye hazır hale geldiğini söyledi.