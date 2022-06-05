Muratpaşa Belediyesi rekor tazeledi

Muratpaşa Belediyesi, üst üste 7'nci kez “Mavi Bayrak'ta En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü aldı. Bu alanda kırılması güç bir rekora imza atan Muratpaşa'ya ödül getiren çalışmalar arasında Kaleiçi Yat Limanı deniz dibi temizliği ve envanter çalışması gibi projeler yer alıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) her yıl Mavi Bayrak programı çerçevesinde yapılan çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülünü üst üste 7'nci kez aldı.

Değerlendirme Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi'nden oluşan jüri tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 12 - 15 Mayıs tarihlerinde düzenledikleri Muratpaşa 3. Çevre Festivali'nin ardından gelen bu ödülün son derece sevindirici olduğunu söyledi. Çevre çalışmalarının artık bir meşru müdafaa alanı haline geldiğine dikkat çeken Başkan Uysal, çevre için artık doğrudan uygulanabilir çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Eğitim etkinliklerinin bunun önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu çerçevede attığımız adımların aralıksız 7 yıldır ödüle değer görülmesi bizim için oldukça anlamlı. Tıpkı diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödülü komşularımız adına alıyoruz” diye konuştu.

Ödül getiren projeler

Muratpaşa Belediyesi'nin, 2021'de de ödül almasını sağlayan çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz'in Geleceği üst başlığında yapılan İklim Değişikliği Çalıştayı, Kaleiçi Yat Limanı deniz dibi temizliği ve envanter çalışması, Dünya Çevre Günü çerçevesinde geri dönüşüm ve atıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için yapılan canlı heykel performansları, çevre dostu enerji sistemleri yer alıyor.