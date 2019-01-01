Muratpaşa Belediyesi, sosyal hizmeti evlere taşıdı

Evde Bakım Birimi doktor muayenesinden, hemşire bakımına, berber ve banyo gibi temizlik işlemlerine varana kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

Evde Bakım Birimi 1418 doktor muayenesi, 3053 hemşire ziyareti, 1210 hasta bakımı, 1581 berber ve banyo, 1993 ambulansla, 940 engelsiz taksi ile nakil hizmeti sundu. Evde Bakım Birimince 4582 konuta da, gelen başvuru üzerine evde bakım için gidildi.

Sosyal hizmetlerde ana ilkenin sürdürülebilirlik ve eşitlik olması gerektiğinin altını çizen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Muratpaşamız'da bunu başardık. Sosyal kreşlerimiz, destek eğitim merkezimiz ve MURGEM; eğitimdeki eşitsizliği ortadan kaldırmak için hizmet sunuyor. Yaşlıevlerimiz'de, kıdemli komşularımız, Al Yazma ve Kadın Danışma Merkezlerimiz; kadın komşularımıza hizmet veriyor. Evde Bakım birimimiz de; ihtiyaç duyan, talep eden komşularımıza hizmet sunuyor. Hayata daha geniş perspektifte, olumlu yönde etki etmeye çalışıyoruz” dedi.