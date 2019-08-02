İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy'deki yeni parkın yapımını sürdürüyor

Parklarda güneş enerjili aydınlatmaya geçmeye hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal’ın talimatıyla ilk çalışmayı Zeytinköy bölgesindeki 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında gerçekleştiriyor.

Parklarda güneş enerjili aydınlatmaya geçmeye hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal'ın talimatıyla ilk çalışmayı Zeytinköy bölgesindeki 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında gerçekleştiriyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Mart yerel seçimlerine gidilirken açıkladığı yeni dönem projelerini bir bir uygulamaya alıyor. ‘Çevrecilik yaşam biçimimiz' başlığında yer alan bir çalışma daha uygulamaya başlamak için gün sayıyor. Altyapı düzenlemelerinde sona gelinen 2 bin 730 metrekarelik parkta, aydınlatma sistemleri güneş enerjisi ile çalışacak. 2 bin 730 metrekarelik park alanında tesviye ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Peyzaj çalışmalarının ardından güneşle aydınlatma sisteminin kurulumu yapılacak.


Bölgenin gelişimini her alanda desteklediklerini dile getiren Başkan Uysal “Mahallemizde kentsel değişim ve gelişim süreci hızla ilerliyor, artık sosyal donatı alanları, parkları, spor tesisleri, okulları, kamu kurum kuruluşlarının ve özel sektörün yatırımlarıyla kent hayatının önemli bir merkezi olacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.