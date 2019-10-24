İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa Belediyesi'nde başkan yardımcılığına iki isim

Muratpaşa Belediyesi’nde iki başkan yardımcılığı kadrosuna belediyenin Basın Müdürü Seyfi Ceyhan ile Spor İşleri Müdürü Oya Kansu atandı.

Muratpaşa Belediyesi'nde iki başkan yardımcılığı kadrosuna belediyenin Basın Müdürü Seyfi Ceyhan ile Spor İşleri Müdürü Oya Kansu atandı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, boş kalan başkan yardımcılığı kadrosuna iki isim atadı. Belediyenin emektar isimlerinden Seyfi Ceyhan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden başkan yardımcılığına atandı. Ceyhan'ın başkan yardımcılığının yanı sıra basındaki görevinin de devam edeceği belirtildi.


Başkan Ümit Uysal, diğer başkan yardımcılığı kadrosuna da Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın döneminde Özel Kalem Müdürlüğü yapan Oya Kansu'yu görevlendirdi. Kansu, Muratpaşa Belediyesi'nde de Spor İşleri Müdürlüğü görevini üstleniyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.