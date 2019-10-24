Muratpaşa Belediyesi'nde başkan yardımcılığına iki isim

Muratpaşa Belediyesi'nde iki başkan yardımcılığı kadrosuna belediyenin Basın Müdürü Seyfi Ceyhan ile Spor İşleri Müdürü Oya Kansu atandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, boş kalan başkan yardımcılığı kadrosuna iki isim atadı. Belediyenin emektar isimlerinden Seyfi Ceyhan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden başkan yardımcılığına atandı. Ceyhan'ın başkan yardımcılığının yanı sıra basındaki görevinin de devam edeceği belirtildi.

Başkan Ümit Uysal, diğer başkan yardımcılığı kadrosuna da Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın döneminde Özel Kalem Müdürlüğü yapan Oya Kansu'yu görevlendirdi. Kansu, Muratpaşa Belediyesi'nde de Spor İşleri Müdürlüğü görevini üstleniyordu.