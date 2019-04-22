Muratpaşa Belediyesi'nden Akdeniz foku için işbirliği

Uysal, “Muratpaşa'mızda çevre duyarlılığı hiç bitmeyecek. Dünya'da da hiç bitmemesini diliyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, nesli 'kritik derecede tehdit altında tür' olarak sınıflandırılan Akdeniz fokunun korunması ve tanıtımı için iş birliğine imza attı. Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve SAD, Akdeniz fokunun korunması, tanıtımı ve bu kapsamda çevre bilinci oluşturulması için protokol imzaladı.

İmza töreninde; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TED Antalya Koleji Lise Müdürü Zeynep Banu Bayındır, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) kurucu üyesi Cem Orkun Kıraç, sivil toplum kuruşları temsilcileri yer aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre duyarlılığını ortaya koymaya devam edeceklerini kaydetti.

“Büyük çaba içerisindeyiz”

Yaptıkları projelerin Türkiye'ye yayılmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Uysal, “Çevreci Komşu Kart'ın geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Türkiye'ye yaygınlaşmasını bekliyoruz. Muratpaşa'mızda 25 bin akreditemiz var ve bunu 50 bine çıkarmak istiyoruz. Bunun çabasını önümüzdeki günlerde planlayıp ortaya koymak istiyoruz. Mavi Bayraklı plaj sayımızı geçtiğimiz yıllarda arttırdık. Bütün Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Bütün turizm dergileri, coğrafya dergileri falez plajlarımızı yayınladılar. İlçemizde büyük bir iç göç hareketliliğinde ev sahipliği yapmasına vesile oldu. İyi korumamız lazım. Düzgün işletmemiz lazım. Onu da kamu duyarlılığı da sürdürmekle kararlıyız. Hopa'dan Antakya'ya kadar kıyılarımız genelde çok büyük oranda işgal altıdandır. Açık konuşalım. Kiracı adı altında işgal altındadır. Düzgün kiracılara sözümüz yok ama onların da sayıları çok az. Genel olarak kıyılara çökülmüş vaziyettedir. Hukuka aykırı şekilde kıyılarımız işgal edilmiştir. Biz bunu Muratpaşa'mızda minimuma düşürmek, hatta sonlandırmak için büyük çaba içerisindeyiz. Sıkıntılı bir mücadele oluyor ama değiyor. Sonuçta mücadelemiz devam edecek. Hem mavi bayraklı plajlarımızı arttırmaya çalışacağız, hem de kamu hassasiyetini işletme ve koruma duyarlılığı geliştirerek, sürdürmek istiyoruz” dedi.

Muratpaşa'nın çevre politikasını anlatan Uysal, konuyla ilgili hayata geçirdikleri hizmetleri hatırlattı. Uysal, “Paylaşımımızı bütün çevreci kurumlarımızla en etkili şekilde sürdürmek istiyoruz. Ortak projelere imza atmak istiyoruz. Yaptığımız her şeyi ortaklaşa ve paylaşarak yapmak istiyoruz. Bunlar Muratpaşa'mızda önümüzdeki süreçte ivme kazandıracak” şeklinde konuştu.

22 Nisan Dünya Çevre Günü olduğunu söyleyen Uysal, bu günlerde önemli etkinlikler yapılması gerektiğinin altını çizdi. Uysal, “Muratpaşa'mızda çevre duyarlılığı hiç bitmeyecek. Dünya'da hiç bitmesin diyorum”

“Türkiye'de 100 civarı Akdeniz foku var”

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD)kurucu üyesi Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun korunması için Antalya'nın tüm ilçelerinde ortak proje yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 100 civarında Akdeniz foku olduğunu dile getiren Kıraç, “32 yıldır canlı ve yaşam alanı koruyoruz. Nadir canlı ve yaşam alanı derken, yaşam alanlarının altını çiziyoruz. Yaşam alanı ve eko sistem yoksa türler de yoktur. Sloganımız ise, ‘Akdeniz fokunu korumak, Akdeniz'i korumaktır'” diye konuştu.