Muratpaşa Belediyesinden buz paten pistine davet

Muratpaşa Belediyesinin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan Antalya'nın tek doğal buz pateni pisti belediye iştiraki şirket FALEZ AŞ işletmesi olarak Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan 450 metrekarelik genişliğiyle aynı anda 60 kişinin kullanımına imkan sağlayan Antalya'nın ilk ve doğal buz pateni pisti, artık Muratpaşa Belediyesi iştiraki şirket FALEZ AŞ bünyesinde hizmet verecek.

Açık hava çocuk oylun dünyası Teneffüs Park içinde yer alan tesisinin giriş ücreti 15 lira olarak düzenlenirken saatlik kullanım da 25 lira oldu. Aylık giriş kart ücreti de 130 lira olduğu buz pateni pistinde ayrıca eğitmenli olarak farklı paketlerde oluşturuldu. Buz pateni pisti giriş ücretlerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak Tenenfüs Park giriş ücretlerinde de indirime gidildi. Parka girişi ücreti 10 lira olarak yenilenirken okul grupları için ücret 7.5 lira oldu. Okul grupları, ayrıca, Teneffüs Park ve buz pateni pistinden birlikte 20 lira karşılığında yararlanabilecek. Teneffüs Park'ın yıllık üyelik kart ücreti ise 125 lira olarak belirlendi.