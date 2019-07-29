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Muratpaşa Belediyesinden egzersiz kursu

Muratpaşa Belediyesi, iki farklı merkezde gündelik sağlıklı yaşam egzersizlerini içeren wellness kursu açtı.



Muratpaşa Belediyesi, yetişkinler için gündelik sağlıklı yaşam egzersizlerini kapsayan welness kursu açtı. Wellness kursu; pazartesi-çarşamba 08.00-09.00 saatleri arasında Meltem Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom Anadolu Lisesi bahçesinde ve salı, perşembe, cuma günleri de 08.00-09.00 arasında Namık Kemal Orta Okulu spor salonunda gerçekleştiriliyor. Yılda, 3 dönem halinde uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen wellness kursuna 75 vatandaş katıldı.


Wellness'in gündelik sağlıklı yaşam egzersizleri olduğunu belirten eğitmen Ceren Karaseyfioğlu, “Kaslarında eklemlerinde rahatlamalar oluyor. Kireçlenme gibi rahatsızlıkları olanlar ağrılarından kurtulduklarını söylüyorlar. Bel fıtığı olan öğrencilerim var rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bunun gibi çeşitli sağlık konularında rahatlama oluyor. Zihinsel olarak rahatlama oluyor. Yaş aralığımız yok her yaştan öğrencimiz var” dedi.


Kursa katılan, 59 yaşındaki Ümmü Gülsüm Başaran ise, “Ben yeni emekli oldum. Özellikle hareketsiz kalmamak için, sağlık ve aktivasyon olsun diye katıldım. Çok memnunum. Esneklik kendini iyi hissetme özellikle açık havada olması çok güzel” diyerek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

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