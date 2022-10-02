Muratpaşa Belediyesi'nden kazandıran proje

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nisan 2016'da başlayan Çevreci Komşu Kart projesinin gelişerek ve kapsayıcılığı artarak sürdüğünü belirterek, “Hep birlikte, kent olarak, kazan-kazan projeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine para kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık marketten giyime birçok sektörde de indirimler sağlıyor. Özel sağlık kurumlarında da indirimler sunan Çevreci Komşu Kart'a Medstar Hastaneler Grubu da katıldı. İki kurum arasında protokol belediye hizmet binasında imzalandı.

"Kazan-kazan projeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz”

Başkan Uysal, törende, Çevreci Komşu Kart projesinin nitelikli atıkların ulusal ekonomiye ve aile ekonomisine kazandırılması anlamında kamusal bir çalışma olduğunu söyledi. Projenin gelişerek devam ettiğini ve kapsayıcılığının arttığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Gücünü etkisini arttırdı. Geçtiğimiz yıl bir para karta dönüştü ve bu yıl da bir indirim karta dönüşüyor” dedi. İmzalanan protokolle Medstar Hastaneler Grubunun da projenin bir parçası haline geldiğini dile getiren Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart sahipleri Medstar Hastaneler Grubunda ciddi bir indirim alacaklar. Hep birlikte, kent olarak kazan-kazan projeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Medstar Hastaneler Grubu Direktörü Dr. Naci Tataç ise Çevreci Komşu Kart projesine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, “Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli Başkanımız sayın Ümit Uysal'a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.