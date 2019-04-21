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Muratpaşa Belediyesi'nden personellerine hijyen eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, halk sağlığı ile doğrudan ilgili işlerde çalışan personeline hijyen eğitimi verdi.


Hijyen eğitimi sayesinde, halk sağlığını direk etkileyen alanlarda çalışan personellerin daha sağlıklı bir hizmet sunması hedefleniyor. Aşevi, Murgem, kreş, kafe ve plaj mutfaklarında komşularına sunduğu ürünlerin daha sağlıklı koşullarda hazırlanması, halk sağlığı açısından toplam kalitenin arttırılması öncelikli hedefler arasında.


18-19-20 Nisan tarihleri arasında 3 gün süren eğitimlere toplam 100 personel katıldı. Eğitim sonu yapılan sınavda başarılı olan personele hijyen sertifikası verilecek.


Halk sağlığının ve hastalıkları önleyici çalışmalarına önemine dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Aşevi, Murgem, kreş ve sosyal tesislerimizde, halkımıza sosyal hizmet sunuyoruz. Kaliteli ve sağlıklı hizmeti sunmak en büyük iddiamız. Bu noktalarda çalışan personelimiz başta olmak üzere belediyemiz çalışanlarına hijyen eğitimi veriyoruz” dedi.

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