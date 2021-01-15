Muratpaşa Belediyesi'nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

Muratpaşa Belediyesi'nin kenti sakinlerinin tarımla tanışmaları için hediye ettiği marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksılarının dağıtımına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla tanışması ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksıların dağıtımına başladı.

Park Bahçeler Müdürlüğü, ilk saksıları Çaybaşı Mahallesi'nden başvuran gönüllülere teslim etti. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi olan Sude Taşdemir, çocukların toprakla büyümesini önemli bulduğunu belirterek, “Kardeşim de böyle şeyleri seviyor. İlgilensin diye başvurdum. Böyle bir şeyde Muratpaşa Belediyemizin katkısı olduğu için çok mutluyum. Çocukların toprak ile büyümesi çok önemli çünkü bir şey yetiştirebilmek ve ona değer verebilmek onunla beraber büyümek çok güzel” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2 bin 500 eve dağıtılacak saksıların belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan, yaklaşık 35 dönüme kurulu bitki üretim tesisinde hazırlandığını söyledi. Marul, maydanoz ve fesleğen fidelerinin uygun saksıya dikildiğini ve hazır halde Muratpaşa sakinlerine ulaştırılmaya başlandığını belirten Başkan Uysal, “Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. Çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak” diye konuştu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan formu doldurarak balkon bahçeciliği için gönüllü olan 2 bin 500 eve saksılar mahalle mahalle ulaştırılacak. Dağıtımın 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.