Muratpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına sulu serinlik

Kavurucu sıcaklarının yaşandığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken, diğer yandan sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynayıp, serinlemesi sağlanıyor.

Özellikle sokak köpekleri, hortumla sıkılan suyun altında keyifli anlar yaşarken, hayvanların tutulduğu bölümler özellikle öğle saatlerinde ıslatılıyor. Belediyenin veteriner hekimlerinden Ayşe Gencer, sıcaklığını mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde merkezdeki hayvanlarını suyla rahatlamalarının sağlandığını söyledi.

Gencer, “Komşularımızdan, belediyemizin parklarda yer alan su kaplarını kontrolünü yapmalarını ya da sitelerinin, apartmanlarını önüne bir kap su bulundurmalarını rica ediyoruz” dedi.