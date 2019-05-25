Muratpaşa Belediyesi'nden yaşlılara İngilizce kursu

Yaşlı evlerinde devam eden kursa 67 kişi katılırken, 31 Mayıs Cuma günü İngilizce kursiyerleri ‘beyaz kurdele' takacak.

Antalya'nın, 495 bin 688'lik nüfusuyla en kalabalık 2'nci ilçesi Muratpaşa'da nüfusun 68 bin 951'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi'nin ilçe nüfusunun yüzde 13.91'ni oluşturan bu yaş grubuna yönelik çalışması 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Parkı'nda ilk Yaşlı Evi'nin açılmasıyla başladı. Kısa sürede birer yaşam merkezine dönüşen Yaşlı Evleri çalışmasına Fener ve Soğuksu-Bayındır mahallerinde yeni eklendi. Muratpaşa Belediyesi kısa bir süre önce Konuksever Mahallesi'nde yeni bir Yaşlı Evi'nin temelini atarken Kızılsaray Mahallesi'nde aynı zamanda Komşu Evi olarak da kullanılan Yaşlı Evi'ni Mart ayında hizmete açtı.

"67 kursiyer katıldı"

Muratpaşa'da 60 yaş ve üzerine nüfusa üyelik sistemiyle hizmet veren Yaşlı Evlerinde yaklaşık 2 ay önce İngilizce kursları başladı. Kursa, boş zamanlarını daha nitelikli değerlendirmek, yurt dışı seyahatlerini güvenle gerçekleştirmek, geliniyle, torunuyla ortak dilde buluşmak isteyen 67 kıdemli kent sakini katıldı.

Kızılsaray Mahallesi'nde eski bir Antalya evinin restore edilmesinden sonra açılan Yaşlı Evi'nde İngilizce kursunda şimdi 31 Mayıs'ta düzenlenecek ‘beyaz kurdele' töreni heyecanı yaşanıyor. Cuma günü Falez 2 Park'ta düzenlenecek kıdemli kent sakinlerini İngilizce okuma bayramı için dersler yoğunlaştırılırken kursiyerler de aksatmadan derslere devam ediyor. Tahtanın başında, defterleri ve kalemleri yanlarında bir araya gelen kıdemli kent sakinleri anlatılanları büyük bir dikkatle takip ediyor.

Kursiyerler memnun

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Hülya Erdoğmuş, ilkokul mezunu olduğunu söyledi. Sadece yeni bir şeyler öğrenmek için kursa devam ettiğini belirten Erdoğmuş, “Beyni çalıştırdığı için dil öğrenmek istedim” dedi. Erdoğmuş, kurs sayesinde İngilizce kelimeler ezberlediğini ama henüz cümle kuramadığını belirtti.

61 yaşındaki emekli öğretmen Nurten Çınargil ise “öğrenmenin yaşı” yok diyerek kursa devam ettiğini belirtirken 69 yaşındaki Mualla Eren ise “Boş zamanlarımı boş şeylerle geçirmek istemediğim için kursa geliyorum” dedi.

Eren, İngilizce konuşmak için torunun zaman zaman zorladığını anlatırken yakın bir zamanda bir turistle konuşacağını söyledi.

Emekli öğretmen Seyhan Akın ise Yaşlı Evleri projesi dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkürlerini dile getirirken yurt dışı seyahatlerde başta havalimanları olmak üzere büyük zorluk yaşadığını söyledi. Akın, kurs sayesinde bunun aşacağını belirtti.