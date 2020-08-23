Muratpaşa Belediyesinin evde bakım hizmetlerine yoğun talep

Muratpaşa Belediyesinin evde bakım hizmetleri; kendi bakımını yapamayan, hasta,engelli ve yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri, Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu 2020 yılının ilk 7 ayında, bin 100 vatandaşa, 7 bin 105 defa evde bakım, bin 675 defa da hasta nakil hizmeti sundu. 2019 yılının ilk 7 ayında ise 6 bin 543 defa evde bakım, bin 804 defa da hasta nakil hizmeti verilmişti. Evde bakım hizmetleri; banyo, tırnak kesimi, traş gibi kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon benzeri tıbbi desteği de kapsıyor.

Yeniden yapılandırıldı

Evde Bakım Hizmetleri birimi; mart ayında ilk Korona virüs vakasının doğrulanmasının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatları doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştı. Yeniden yapılandırma kapsamında, 1 adet hasta nakil ambulansı da alınmıştı. Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri; 1 doktor, 6 hemşire ve 3 hasta nakil ambulansıyla vatandaşların yardımına koşuyor. Evde Bakım Hizmetlerinden 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi aracılığıyla yararlanılabiliyor.