Muratpaşa Belediyesi'nin kursiyeleri haftaya sahneye çıkıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Değirmenönü Kültür Merkezi'nde düzenlediği müzik, tiyatro kurslarına devam kursiyerler, Melih Cevdet Anday'ın ‘İçerdekiler' oyunuyla keman, yan flüt ve şan kursiyerleri ise Bahar Valsleri konseriyle sahnede olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Değirmenönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği müzik ve tiyatro kurslarına katılan kursiyerler Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek etkinliklerde sahneye çıkacak. Etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Değirmenönü Kültür Merkezi'nin tiyatro kursiyerleri Erhan Kargın yönetmenliğinde Melih Cevdet Anday'ın ‘İçerdekiler' oyununu sahneleyecek. Cumartesi saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda prömiyerini gerçekleştirecek oyunda Avni Cansu Öz, Emirhan Ayhan, Eylül Aleyna Aslangörür rol alıyor. Müzikleri Abdullah İnal'a ait oyunun ses ve ışıkları Ayça Seçil Tanyel, Muhsin Köken'e dekor ise Seyhan Erdem'e ait.

Bahar Valsleri

Kültür merkezinde yıl boyu devam eden keman, yan flüt ve şan kurslarına katılan kursiyerle ise ‘Bahar Vasleri' isimli konserle sahne alacak. Konser, pazar saat 17.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tüm bunlarla birlikte Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park'ta dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi'nin 4 - 12 yaş arası çıraklarını ağırlayacak. Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisi Teneffüs Park'ta Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.