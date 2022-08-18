Muratpaşa Belediyesinin triatlon kursuna ilgi

Muratpaşa Belediyesinin sağlıklı yaşam projesi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi devam ediyor. 20 Haziran'da başlayan spor okulları, çocuklar ve gençler için 17, yetişkinler içinse 6 branşta açıldı. Ücretsiz olan kurslarda bu yıl ilk defa 12-15 yaş arasındaki gençler için yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren triatlon kursu açıldı.

Gücün, dayanıklılığın sınırlarını zorlayan, yüksek konsantrasyon ve hız gerektiren triatlon için antrenmanlar hafta içi her gün saat 08.00'de başlıyor. Belediyenin 75'inci Yıl Spor Kompleksi'nde bir araya gelen sporcu adayları, ısınma antrenmanın ardından kompleksin etrafında koşuya başlıyor. Zaman zaman temponun iyiden iyiye yükseldiği koşunun ardından gençler ara vermeden bisikletlerine atlıyor ve Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'na yaklaşık 1 kilometrelik sürüş başlıyor. Kurs, buradaki yüzme antrenmanıyla tamamlanıyor.