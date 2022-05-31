Muratpaşa Belediyesi'nin Yöresel Renler Festivali devam ediyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin tüm renklerini buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali, Ege ve Marmara Gecesiyle devam etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanları buluşturduğu 6. Yöreler Renkler Festivali, ikinci gününde Ege ve Marmara Gecesiyle devam etti. Bu yıl 53 hemşeri, 9 Yörük ve Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 derneğin katıldığı festivalde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na kurulan stantları gün boyu vatandaşlar ziyaret etti.

Leyla Gülcan, pandemi sonrası böyle bir etkinliğe insanlarını ihtiyacı olduğunu belirterek “Yöresel ürünlerin böyle bir yerde sergilenmesi çok büyük mutluluk veriyor. Çok güzel bir etkinlik” dedi. Zeynegül Algül ise bu kadar yoğun bir ilgi karşısında şaşırdığını dile getirirken özellikle gecelerin konserlerle oldukça eğlenceli geçtiğini söyledi.

"Hepimiz güzel komşularız"

Yöreler Renkler Festivali'nde gece Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı. İbrahim Pala ve Orhan Gürsoy konseriyle devam eden gecede Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Hepimiz kentimizin eşit, saygın, birbirini seven sayan, birbirini olduğu gibi kabul eden güzel komşularıyız. Bütün komşularımızda olduğu gibi Ege ve Marmara bölgesinden aramıza katılan komşularımızla da gurur duyuyoruz. Varlıkları, komşulukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından festivale katılan Ege ve Marmara bölgesi hemşeri derneklerine plaketleri takdim edildi. Gece, Türk halk müziği sanatçısı Yolcu Bilginç konseriyle devam etti. Festival alanını dolduran yüzlerce kişi türkülere zeybeklerle eşlik etti.