Muratpaşa Belediyespor, Avrupa'da tur atladı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, hafta sonu EHF Avrupa Kupası 3'üncü tur maçında Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, Ferizaj'ı mağlup ederek tur atladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşmalar Antalya'da, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynandı. Paşanın Melekleri, cumartesi oynanan ilk maçtan 40-15 galip ayrıldı. Pazar günü gerçekleşen rövanş karşılaşmasında ise Muratpaşa Belediyespor, KHF Ferizaj'ı 32-16 mağlup ederek Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 4'üncü tura yükseldi. Muratpaşa, adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı.

Başkan Uysal, Avrupa'da tur atlayan takımı kutlarken, “Kulüp yöneticilerimizi, teknik heyeti ve tüm sporcuları tebrik ediyorum. Her iki maçta da çok iyi bir oyun sergilediler bunu da skora yansıttılar. 20 yaş ortalamasında bir kadroya sahibiz ve gayet iyi bir takımımız var. Avrupa'da yukarı doğru tırmanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.