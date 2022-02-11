Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş'a konuk oluyor

Ligi'nin 17'nci hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma, cumartesi, saat 18.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde geçen hafta lider Karşıyaka'yı 3-0'la geçen Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta Beşiktaş'a konuk oluyor. Ligin ilk yarısında Muratpaşa'nın Sultanları, 3-1 kazandığı maçın rövanşını da alıp ligde liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılama öncesi Beşiktaş, 25 puanla ligde 6'ncı sırada yer alırken Muratpaşa Belediyespor 35 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Karşılaşma, 12 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.