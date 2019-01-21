İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa Belediyespor çeyrek finalde

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Hafta sonu oynanan 2'nci tur grup eleme maçlarında 2'de 2 yapan takım, çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.


Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası 2'nci tur gurup eleme maçlarını hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynadı. C grubunda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, Cumartesi oynanan maçtan Melekler 41 - 28 galip ayrılırken, pazar günü ise Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.


Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Muratpaşa Belediyespor, ilk maçını 27 Şubat'ta, Antalya'da oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir'de, 16 Mart'ta oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.