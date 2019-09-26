Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Corendon Airlines sponsorluğunda uçacak

Türkiye'de kadın hentbolunda bir ekol oluşturan ve 12 yıllık Süper Lig yolculuğuna 10 kupa, Avrupa'da finaller sığdıran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni başarılara artık Corendon Airlines sponsorluğunda uçacak.

Aynı zamanda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru olan Corendon Airlines, Türkiye'de kadın hentbolunda bir okul olan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımına sponsor oldu. Muratpaşa Belediyespor ve Corendon Airlines arasındaki sponsorluk imza töreni 30 Eylül Pazartesi, The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek. Tören Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer katılımıyla gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Uysal, Türkiye'de özellikle amatör spor branşlarında bir anlayışı değiştirmek için Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında uyguladıkları modelin bugün önemli sponsorluklarca desteklenmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Son 4 içinde kadın hentbol takımında yabancı oyuncu sayısını azaltırken, Türkiye'nin genç yeteneklerini Muratpaşa çatısı altında buluşturduklarını belirten Başkan Uysal, “Bugün farklı kadın hentbolunda farklı yaş gruplarında bütün milli takımlar büyük oranda Muratpaşa Belediyespor'dan oluşuyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte bu modelin getireceği başarıyı hem milli takımlar hem de kulüp takımları düzeyinde birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

25 yıl geride kaldı

Gelecek yıl 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Muratpaşa Belediyespor, kadın hentbolu branşını 2005 yılında açtı. 2005-2006 sezonunda birinci lige kabul edilen Paşanın Melekleri, o sezon namağlup olarak Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de ilk sezonunu 5'inci sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, 2010-2011 sezonunda ise artık Türkiye'de kadın hentbolunda söz söyleyen, Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken bir takım haline geldi. O sezon Challenge Cup'ta final oynayan Paşanın Melekleri, 2011-2012 sezonun başlamasıyla birlikte Türkiye'de tüm kupalara ambargo koydu. Üst üste 3 lig şampiyonluğu, kazanılan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yla birlikte Paşanın Melekleri, EHF Kupası'nda da 2014-2015 sezonunda yarı final oynama başarısı gösterdi. Paşanın Melekleri, 2017-2018 sezonunda da şampiyon olurken, Süper Lig'deki 13'üncü sezonuna arkasında 4 lig şampiyonluğu, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğuyla giriyor.