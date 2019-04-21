Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, haftayı galibiyetle tamamladı

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı Süper Lig'in 21. Hafta karşılaşmasında Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü'nü 28-24 mağlup etti.

Bayanlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sahasında karşılaştığı Aksaray Gençlik ve spor kulübünü 28-24 mağlup ederek haftayı galibiyet ile tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi 13-10 Muratpaşa Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa'nın Melekleri sahadan 28-24 galip ayrıldı.