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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, haftayı galibiyetle tamamladı

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı Süper Lig’in 21.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı Süper Lig'in 21. Hafta karşılaşmasında Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü'nü 28-24 mağlup etti.


Bayanlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sahasında karşılaştığı Aksaray Gençlik ve spor kulübünü 28-24 mağlup ederek haftayı galibiyet ile tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi 13-10 Muratpaşa Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa'nın Melekleri sahadan 28-24 galip ayrıldı.

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