Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında galibiyet sevinci

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 9'uncu hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'yle karşılaştı. Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı 13-16 Muratpaşa Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı farkı daha açtı ve karşılaşmadan 27-32 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor'un deneyimli oyuncusu Diden Hoşgör Binboğa, kaydettiği 12 golle maçın yıldızı oldu ve bu galibiyetin ardından puanının 12'ye yükseltti ve lig 3'üncülüğüne yerleşti.