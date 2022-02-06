Muratpaşa Belediyespor, lideri 3-0 mağlup etti

Ligi'nde lider Karşıyaka'yı 3-0'la geçti. Konu ile ilgili konuşan antrenör Ali Kamberoğlu, “Kızlarımızı kutluyorum” dedi.

Ligi'nin 16'ncı hafta maçında kendi evinde lider Karşıyaka'yı ağırladı. Ligin ilk yarısında oynan maçı 3-0 kaybeden Muratpaşa'nın Sultanları, rövanş karşılaşmasına Samsun etiketiyle “Atatürk Türkiye'dir. Türkiye Atatürk” yazılı pankartla çıktı.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nun dolduğu maçta Muratpaşa'nın Sultanları karşılaşmaya iyi başladı. İlk set, mücadelenin ardından 30-28 Muratpaşa'nın üstünlüğüyle geçildi. İkinci seti Muratpaşa 25-14 alarak karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi. Muratpaşa, zaman zaman geriye düştüğü üçüncü seti 25-22 kazanarak lideri 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın bitişiyle birlikte Muratpaşalı oyuncular sahada adeta sevinç yumağı haline geldi. Teknik heyet ve sporcular galibiyeti taraftarlarla kutlarken galibiyet üçlüsü İlarya Zararsız'dan geldi.

“Galibiyet hediyesi Başkan Uysal'a”

Maçın ardından takımın başantrenörü Ali Kamberoğlu, tüm hafta bu maç için hazırlandıklarını söyledi. Kamberoğlu, “Yaptığımız toplantılarda, antrenmanlarda verdiğimiz bütün görevleri kızlarımız sahaya yansıttı. Kızlarımızı kutluyorum. Bizim için büyük bir itici güç oldular” diye konuştu. Kaptan Zehra Tönge ise maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Play-offlarda daha iyisini yapacağız” dedi. Kaptan Tönge, takım adına, covid-19'a yakalanan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da geçmiş olsun dileklerini iletti ve galibiyeti Başkan Uysal'a hediye etti.

Muratpaşa Belediyespor, Karşıyaka galibiyetiyle ligde puanını 35'e çıkararak 2'nci sıradaki yerini korudu. Muratpaşa'nın Sultanları, ligde gelecek hafta İstanbul deplasmanında Beşiktaş'la karşılaşacak.