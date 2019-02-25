İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa Belediyespor puan yükseltti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında deplasmanda Yalıkavak’ı 27-32 yenerek puanını 22’ye yükseltti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında deplasmanda Yalıkavak'ı 27-32 yenerek puanını 22'ye yükseltti.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan, Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri oyunun ilk dakikadan itibaren hakimi oldu.


Karşılaşmada ilk yarıyı 5 sayı farkla, 11-16, önde kapatan Paşanın Melekleri, Kübra Sarıkaya'nın 12 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan 27-32 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla göz kamaştıran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını kutladı.


Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetin ardından ligde puanını 22'ye yükseltip zirve yarışını devam ettirdi. Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta kendi evinde Ardeşen Gençlik Ve Spor Kulübü'nü ağırlayacak.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde her iki takımın da şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken maç, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.