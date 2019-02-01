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Muratpaşa Belediyespor Samsun Gençlik 2'nci yarıya başlayacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Samsun Gençlik maçıyla Süper Lig’de ikinci yarıya başlıyor.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Samsun Gençlik maçıyla Süper Lig'de ikinci yarıya başlıyor.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 14 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarının ilk maçı için cumartesi sahaya çıkıyor. Muratpaşa Belediyesoır, yarın Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Samsun Gençlik Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Antrenör Birol Ünsal, ikinci yarı için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.


Bu arada oynadıkları Türkiye Kupası 2'nci tur grup eleme maçları dolayısıyla takımın eksiklerini daha iyi görme şansı yakaladıklarını belirten Ünsal, “İlk haftayı bay geçmenin de avantajıyla ikinci yarıya başlıyoruz. Sıralamanın bir maçla değişeceği bir puan durumu var. Hem Türkiye Kupası hem de ligde tek hedefimiz şampiyonluk” dedi. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısında iki takım arasında oynana karşılaşmayı Muratpaşa Belediyespor 35-27 kazanmıştı.

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