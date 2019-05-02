Muratpaşa Belediyespor'da kupa hedefi

Türkiye Kupası final maçında Kastamonu Belediyesi'yle karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda Antrenör Birol Ünsal, "Kupayı Antalya'ya getirmek istiyoruz” dedi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kupası final maçında lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'la cumartesi saat 15.00'te Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Türkiye Kupası'nı 3. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak Antalya ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Kupası'nda finale uzanan yolculuğu Türkiye Kupası 2. tur maçlarında Yalıkavak Spor Kulübü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yer aldığı C Grubu'yla başladı. Grup maçlarını namağlup lider olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyesi, çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yarı finalde Yenimahalle Belediyesi karşısında galip geldi. Muratpaşa Belediyespor, 2012 ve 2014 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanırken cumartesi günü 3. kez kupayı Antalya'ya getirmek için sahaya çıkacak.

"Kupa şampiyonu Muratpaşa olsun"

Sezona yeni ve gençleştirilmiş bir kadroyla Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başladıklarına ve bugün bunu başardıklarına dikkat çeken takımın deneyimli antrenörü Birol Ünsal, “Şimdi sezonu kupayla tamamlamak, kupayı Antalya'ya getirmek istiyoruz. Cumartesi kazanan Türk hentbolu olsun, iyi bir mücadele olsun ama kupa şampiyonu da Muratpaşa olsun” dedi.